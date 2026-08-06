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Ligue Europa Conférence: FC Dynamo Kiev - Qarabag FK (06.08.2026)
FC Dynamo Kiev
Dès 19:00
Qarabag FK
FC Dynamo Kiev
Dès 19:00
Vs
Qarabag FK
Composition des équipes
Statistiques
Matches et résultats
Info
Les derniers matches
Coup d’envoi
jeudi
06 août 2026 à 19:00
Stade
Lublin, Pologne
Arena Lublin
Capacité
15'500
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