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FC Dynamo Kiev
FC Dynamo Kiev
Dès 19:00
Qarabag FK
Qarabag FK
FC Dynamo Kiev
FC Dynamo Kiev
Dès 19:00
Vs
Qarabag FK
Qarabag FK
Les derniers matches
Coup d’envoi
jeudi
06 août 2026 à 19:00
Stade
Lublin, Pologne
Arena Lublin
Capacité
15'500
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