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Conference League
Ligue Europa Conférence: FC CSKA 1948 - Spartak Trnava (28.07.2026)
FC CSKA 1948
Dès 19:30
Spartak Trnava
FC CSKA 1948
Dès 19:30
Match aller 0:0
Vs
Spartak Trnava
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Arbitre
Walter
Altmann
Autriche
Coup d’envoi
mardi
28 juillet 2026 à 19:30
Stade
Bistritsa, Bulgarie
Bistritsa Stadium
Capacité
2'500
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