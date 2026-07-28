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FC CSKA 1948
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Dès 19:30
Spartak Trnava
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FC CSKA 1948
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Dès 19:30
Match aller 0:0
Vs
Spartak Trnava
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Arbitre
Referee
Walter
Altmann
Autriche
Coup d’envoi
mardi
28 juillet 2026 à 19:30
Stade
Bistritsa, Bulgarie
Bistritsa Stadium
Capacité
2'500
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