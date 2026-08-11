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Ligue Europa Conférence: FC CSKA 1948 - Panathinaïkos (11.08.2026)
FC CSKA 1948
Dès 19:30
Panathinaïkos
FC CSKA 1948
Dès 19:30
Match aller 1:1
Vs
Panathinaïkos
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Coup d’envoi
mardi
11 août 2026 à 19:30
Stade
Sofia, Bulgarie
Vasil Levski National Sports Academy
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