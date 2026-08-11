DE
FR
FC CSKA 1948
FC CSKA 1948
Dès 19:30
Panathinaïkos
Panathinaïkos
FC CSKA 1948
FC CSKA 1948
Dès 19:30
Match aller 1:1
Vs
Panathinaïkos
Panathinaïkos
Les derniers matches
Coup d’envoi
mardi
11 août 2026 à 19:30
Stade
Sofia, Bulgarie
Vasil Levski National Sports Academy
Articles les plus lus
    Articles les plus lus