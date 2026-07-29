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Ligue Europa Conférence: FC Copenhague - FC Polissya (29.07.2026)
FC Copenhague
Dès 19:00
FC Polissya
FC Copenhague
Dès 19:00
Match aller 3:3
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FC Polissya
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Coup d’envoi
mercredi
29 juillet 2026 à 19:00
Stade
Copenhague, Danemark
Le Parken
Capacité
38'000
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