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Ligue Europa Conférence: FC Copenhague - Debrecen VSC (12.08.2026)
FC Copenhague
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Debrecen VSC
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Dès 18:00
Match aller 3:0
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Debrecen VSC
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Coup d’envoi
mercredi
12 août 2026 à 18:00
Stade
Copenhague, Danemark
Le Parken
Capacité
38'000
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