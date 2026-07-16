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FC Ballkani
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Dès 20:00
Connah´s Quay Nomads FC
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FC Ballkani
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Dès 20:00
Match aller 0:0
Vs
Connah´s Quay Nomads FC
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Coup d’envoi
jeudi
16 juillet 2026 à 20:00
Stade
Pristina, Kosovo
Stade Fadil Vokrri
Capacité
16'200
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