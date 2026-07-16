DE
FR
Compte & paramètres
Suisse
Monde
Opinion
Sport
Money
Lifestyle
Concours
Longs formats
Vidéos
Podcasts
Newsletters
La rédac
DE
FR
Home
Sport
Football
Conference League
Ligue Europa Conférence: FC Ballkani - Connah´s Quay Nomads FC (16.07.2026)
FC Ballkani
Dès 20:00
Connah´s Quay Nomads FC
FC Ballkani
Dès 20:00
Match aller 0:0
Vs
Connah´s Quay Nomads FC
Composition des équipes
Statistiques
Matches et résultats
Info
Les derniers matches
Coup d’envoi
jeudi
16 juillet 2026 à 20:00
Stade
Pristina, Kosovo
Stade Fadil Vokrri
Capacité
16'200
Partager
Source privilégiée
Comment ça marche
Vous avez trouvé une erreur?
Signalez-la
Articles les plus lus
Articles les plus lus