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FC Astana
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Dès 17:00
Dinamo Tirana
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Match aller 1:0
Vs
Dinamo Tirana
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Coup d’envoi
jeudi
16 juillet 2026 à 17:00
Stade
Astana, Kazakhstan
Astana Arena
Capacité
30'000
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