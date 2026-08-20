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Dinamo Tirana
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Dès 21:00
Paphos FC
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Paphos FC
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Coup d’envoi
jeudi
20 août 2026 à 21:00
Stade
Tirana, Albanie
Stadiumi Selman Stermasi
Capacité
9'500
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