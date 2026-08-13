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Conference League
Ligue Europa Conférence: Dinamo Tirana - FK Auda Riga (13.08.2026)
Dinamo Tirana
Dès 21:00
FK Auda Riga
Dinamo Tirana
Dès 21:00
Match aller 0:1
Vs
FK Auda Riga
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Coup d’envoi
jeudi
13 août 2026 à 21:00
Stade
Elbasan, Albanie
Elbasan Arena
Capacité
12'500
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