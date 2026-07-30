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Dinamo Tirana
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Dès 21:00
Aluminij Kidricevo
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Dinamo Tirana
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Dès 21:00
Match aller 1:1
Vs
Aluminij Kidricevo
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Coup d’envoi
jeudi
30 juillet 2026 à 21:00
Stade
Elbasan, Albanie
Elbasan Arena
Capacité
12'500
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