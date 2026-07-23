DE
FR
Dinamo Tbilissi
Dinamo Tbilissi
Dès 19:00
Vilnius FK Zalgiris
Vilnius FK Zalgiris
Dinamo Tbilissi
Dinamo Tbilissi
Dès 19:00
Vs
Vilnius FK Zalgiris
Vilnius FK Zalgiris
Les derniers matches
Coup d’envoi
jeudi
23 juillet 2026 à 19:00
Stade
Tbilissi, Géorgie
Stade Mikheil Meskhi
Capacité
27'223
Articles les plus lus
    Articles les plus lus