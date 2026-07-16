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Conference League
Ligue Europa Conférence: Dinamo Tbilissi - Mondorf-les-Bains (16.07.2026)
Dinamo Tbilissi
Dès 19:00
Mondorf-les-Bains
Dinamo Tbilissi
Dès 19:00
Match aller 2:1
Vs
Mondorf-les-Bains
Composition des équipes
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Coup d’envoi
jeudi
16 juillet 2026 à 19:00
Stade
Tbilissi, Géorgie
Stade Mikheil Meskhi
Capacité
27'223
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