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Conference League
Ligue Europa Conférence: Dinamo Minsk - SC Braga (13.08.2026)
Dinamo Minsk
Dès 19:00
SC Braga
Dinamo Minsk
Dès 19:00
Match aller 0:1
Vs
SC Braga
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Arbitre
Szabolcs
Kovacs
Roumanie
Coup d’envoi
jeudi
13 août 2026 à 19:00
Stade
Stara Zagora, Bulgarie
Beroe Stadium
Capacité
12'000
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