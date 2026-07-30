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Dinamo Minsk
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Dès 19:00
Neftchi Bakou PFC
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Dinamo Minsk
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Dès 19:00
Match aller 4:2
Vs
Neftchi Bakou PFC
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Coup d’envoi
jeudi
30 juillet 2026 à 19:00
Stade
Stara Zagora, Bulgarie
Beroe Stadium
Capacité
12'000
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