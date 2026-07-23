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Dila Gori
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Dès 18:00
Apollon Limassol
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Dila Gori
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Dès 18:00
Vs
Apollon Limassol
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Coup d’envoi
jeudi
23 juillet 2026 à 18:00
Stade
Gori, Géorgie
Tengiz Burjanadze Stadium
Capacité
8'300
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