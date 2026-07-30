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Derry City
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Dès 19:30
HNK Rijeka
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Derry City
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Match aller 0:1
Vs
HNK Rijeka
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Coup d’envoi
jeudi
30 juillet 2026 à 19:30
Stade
Derry, Irlande
Brandywell Stadium
Capacité
7'700
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