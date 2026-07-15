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Conference League
Ligue Europa Conférence: Decic Tuzi - FK Liepaja (15.07.2026)
Decic Tuzi
Dès 20:30
FK Liepaja
Decic Tuzi
Dès 20:30
Match aller 0:1
Vs
FK Liepaja
Composition des équipes
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Info
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Coup d’envoi
mercredi
15 juillet 2026 à 20:30
Stade
Podgorica, Monténégro
Stadion Tusko Polje
Capacité
2'000
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