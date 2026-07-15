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Decic Tuzi
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Dès 20:30
FK Liepaja
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Decic Tuzi
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Dès 20:30
Match aller 0:1
Vs
FK Liepaja
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Coup d’envoi
mercredi
15 juillet 2026 à 20:30
Stade
Podgorica, Monténégro
Stadion Tusko Polje
Capacité
2'000
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