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Debrecen VSC
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Dès 18:00
FC Pyunik
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Vs
FC Pyunik
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Coup d’envoi
jeudi
23 juillet 2026 à 18:00
Stade
Debrecen, Hongrie
Nagyerdei Stadion
Capacité
20'340
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