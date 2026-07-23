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Dac 1904 Dunajska Streda
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Dès 18:30
FK Velez Mostar
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Dac 1904 Dunajska Streda
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Dès 18:30
Vs
FK Velez Mostar
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Coup d’envoi
jeudi
23 juillet 2026 à 18:30
Stade
Dunajska Streda, Slovaquie
MOL Arena
Capacité
12'700
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