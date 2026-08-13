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Ligue Europa Conférence: Dac 1904 Dunajska Streda - FC Twente (13.08.2026)
Dac 1904 Dunajska Streda
Dès 19:00
FC Twente
Dac 1904 Dunajska Streda
Dès 19:00
Match aller 0:6
Vs
FC Twente
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Arbitre
Florian
Badstubner
Allemagne
Coup d’envoi
jeudi
13 août 2026 à 19:00
Stade
Dunajska Streda, Slovaquie
MOL Arena
Capacité
12'700
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