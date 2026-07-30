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Conference League
Ligue Europa Conférence: Coleraine - HJK Helsinki (30.07.2026)
Coleraine
Dès 20:45
HJK Helsinki
Coleraine
Dès 20:45
Match aller 0:5
Vs
HJK Helsinki
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Coup d’envoi
jeudi
30 juillet 2026 à 20:45
Stade
Larne, Irlande du Nord
Inver Park
Capacité
1'100
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