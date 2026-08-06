DE
FR
CFR Cluj
CFR Cluj
Dès 18:30
Tromso IL
Tromso IL
CFR Cluj
CFR Cluj
Dès 18:30
Vs
Tromso IL
Tromso IL
Les derniers matches
Coup d’envoi
jeudi
06 août 2026 à 18:30
Stade
Cluj Napoca, Roumanie
Stade Dr. Constantin Radulescu
Capacité
23'500
Articles les plus lus
    Articles les plus lus