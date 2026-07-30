DE
FR
CFR Cluj
CFR Cluj
Dès 20:30
FC Alashkert
FC Alashkert
CFR Cluj
CFR Cluj
Dès 20:30
Match aller 1:1
Vs
FC Alashkert
FC Alashkert
Les derniers matches
Coup d’envoi
jeudi
30 juillet 2026 à 20:30
Stade
Cluj Napoca, Roumanie
Stade Dr. Constantin Radulescu
Capacité
23'500
Articles les plus lus
    Articles les plus lus