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Bravo Ljubljana
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Dès 20:45
FC Shkëndija
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Vs
FC Shkëndija
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Coup d’envoi
jeudi
23 juillet 2026 à 20:45
Stade
Ljubljana, Slovénie
ZSD Ljubljana Stadium
Capacité
2'308
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