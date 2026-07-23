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Conference League
Ligue Europa Conférence: Bravo Ljubljana - FC Shkëndija (23.07.2026)
Bravo Ljubljana
Dès 20:45
FC Shkëndija
Bravo Ljubljana
Dès 20:45
Vs
FC Shkëndija
Composition des équipes
Statistiques
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Info
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Coup d’envoi
jeudi
23 juillet 2026 à 20:45
Stade
Ljubljana, Slovénie
ZSD Ljubljana Stadium
Capacité
2'308
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