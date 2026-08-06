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Bohemians Dublin
Bohemians Dublin
Dès 20:45
FC Midtjylland
FC Midtjylland
Bohemians Dublin
Bohemians Dublin
Dès 20:45
Vs
FC Midtjylland
FC Midtjylland
Les derniers matches
Coup d’envoi
jeudi
06 août 2026 à 20:45
Stade
Dublin, Irlande
Tallaght Stadium
Capacité
8'000
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