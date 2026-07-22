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Bohemians Dublin
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Dès 19:00
FC Ballkani
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Bohemians Dublin
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Vs
FC Ballkani
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Coup d’envoi
mercredi
22 juillet 2026 à 19:00
Stade
Dublin, Irlande
Dalymount Park
Capacité
7'955
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