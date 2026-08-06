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Ligue Europa Conférence: Beitar Jerusalem FC - Austria Vienne (06.08.2026)
Beitar Jerusalem FC
Dès 19:30
Austria Vienne
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Dès 19:30
Vs
Austria Vienne
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Coup d’envoi
jeudi
06 août 2026 à 19:30
Stade
Ploiesti, Roumanie
Stade Ilie Oana
Capacité
15'073
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