DE
FR
Beitar Jerusalem FC
Beitar Jerusalem FC
Dès 19:30
AEK Larnaca
AEK Larnaca
Beitar Jerusalem FC
Beitar Jerusalem FC
Dès 19:30
Match aller 1:0
Vs
AEK Larnaca
AEK Larnaca
Les derniers matches
Coup d’envoi
jeudi
30 juillet 2026 à 19:30
Stade
Ploiesti, Roumanie
Stade Ilie Oana
Capacité
15'073
Articles les plus lus
    Articles les plus lus