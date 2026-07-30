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Conference League
Ligue Europa Conférence: Beitar Jerusalem FC - AEK Larnaca (30.07.2026)
Beitar Jerusalem FC
Dès 19:30
AEK Larnaca
Beitar Jerusalem FC
Dès 19:30
Match aller 1:0
Vs
AEK Larnaca
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Coup d’envoi
jeudi
30 juillet 2026 à 19:30
Stade
Ploiesti, Roumanie
Stade Ilie Oana
Capacité
15'073
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