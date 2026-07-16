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Bate Borisov
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Dès 19:00
Af Elbasani
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Match aller 1:1
Vs
Af Elbasani
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Coup d’envoi
jeudi
16 juillet 2026 à 19:00
Stade
Sumqayit, Azerbaïdjan
Sumgayit City Stadium
Capacité
10'047
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