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Conference League
Ligue Europa Conférence: Bate Borisov - Af Elbasani (16.07.2026)
Bate Borisov
Dès 19:00
Af Elbasani
Bate Borisov
Dès 19:00
Match aller 1:1
Vs
Af Elbasani
Composition des équipes
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Coup d’envoi
jeudi
16 juillet 2026 à 19:00
Stade
Sumqayit, Azerbaïdjan
Sumgayit City Stadium
Capacité
10'047
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