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Austria Vienne
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Dès 20:30
FK Liepaja
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Austria Vienne
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Dès 20:30
Match aller 2:0
Vs
FK Liepaja
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Coup d’envoi
jeudi
30 juillet 2026 à 20:30
Stade
Vienne, Autriche
Generali Arena
Capacité
17'656
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