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Ligue Europa Conférence: Atletic Club d'Escaldes - FC Vaduz (30.07.2026)
Atletic Club d'Escaldes
Dès 16:00
FC Vaduz
Atletic Club d'Escaldes
Dès 16:00
Match aller 0:4
Vs
FC Vaduz
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Coup d’envoi
jeudi
30 juillet 2026 à 16:00
Stade
Andorre-la-Vieille, Andorre
Stade National
Capacité
3'306
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