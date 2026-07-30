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Atletic Club d'Escaldes
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Dès 16:00
FC Vaduz
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Match aller 0:4
Vs
FC Vaduz
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Coup d’envoi
jeudi
30 juillet 2026 à 16:00
Stade
Andorre-la-Vieille, Andorre
Stade National
Capacité
3'306
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FC Vaduz
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