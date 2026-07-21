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Ligue Europa Conférence: Atert Bissen - WKW ETO FC Gyor (21.07.2026)
Atert Bissen
Dès 20:15
WKW ETO FC Gyor
Atert Bissen
Dès 20:15
Vs
WKW ETO FC Gyor
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Coup d’envoi
mardi
21 juillet 2026 à 20:15
Stade
Biisen, Luxembourg
Terrain Bousbierg
Capacité
1'000
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