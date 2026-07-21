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Atert Bissen
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Dès 20:15
WKW ETO FC Gyor
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Vs
WKW ETO FC Gyor
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Coup d’envoi
mardi
21 juillet 2026 à 20:15
Stade
Biisen, Luxembourg
Terrain Bousbierg
Capacité
1'000
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