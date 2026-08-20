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Conference League
Ligue Europa Conférence: Atalanta Bergame - Hapoel Tel Aviv FC (20.08.2026)
Atalanta Bergame
Dès 20:30
Hapoel Tel Aviv FC
Atalanta Bergame
Dès 20:30
Vs
Hapoel Tel Aviv FC
Composition des équipes
Statistiques
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Info
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Arbitre
Javier
Alberola Rojas
Espagne
Coup d’envoi
jeudi
20 août 2026 à 20:30
Stade
Bergame, Italie
Gewiss Stadium
Capacité
24'950
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