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Apollon Limassol
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Dès 19:00
SK Brann
SK Brann
Apollon Limassol
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Dès 19:00
Match aller 1:0
Vs
SK Brann
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Coup d’envoi
mardi
11 août 2026 à 19:00
Stade
Limassol, Chypre
Alphamega Stadium
Capacité
10'700
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