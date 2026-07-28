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Conference League
Ligue Europa Conférence: Apollon Limassol - Dila Gori (28.07.2026)
Apollon Limassol
Dès 19:00
Dila Gori
Apollon Limassol
Dès 19:00
Match aller 4:0
Vs
Dila Gori
Composition des équipes
Statistiques
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Info
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Coup d’envoi
mardi
28 juillet 2026 à 19:00
Stade
Limassol, Chypre
Alphamega Stadium
Capacité
10'700
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