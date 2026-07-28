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Apollon Limassol
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Dès 19:00
Dila Gori
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Apollon Limassol
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Dès 19:00
Match aller 4:0
Vs
Dila Gori
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Coup d’envoi
mardi
28 juillet 2026 à 19:00
Stade
Limassol, Chypre
Alphamega Stadium
Capacité
10'700
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