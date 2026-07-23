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Aluminij Kidricevo
Aluminij Kidricevo
Dès 20:00
Dinamo Tirana
Dinamo Tirana
Aluminij Kidricevo
Aluminij Kidricevo
Dès 20:00
Vs
Dinamo Tirana
Dinamo Tirana
Les derniers matches
Coup d’envoi
jeudi
23 juillet 2026 à 20:00
Stade
Kidricevo, Slovénie
Sportni park Aluminij
Capacité
2'600
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