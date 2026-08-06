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Coup d’envoi
jeudi
06 août 2026 à 20:00
Stade
Amsterdam, Pays-Bas
Johan Cruijff Arena
Capacité
55'865
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