DE
FR
Compte & paramètres
Suisse
Monde
Opinion
Sport
Money
Lifestyle
Concours
Longs formats
Vidéos
Podcasts
Newsletters
La rédac
DE
FR
Home
Sport
Football
Conference League
Ligue Europa Conférence: Ajax Amsterdam - FK Vojvodina (30.07.2026)
Ajax Amsterdam
Dès 20:00
FK Vojvodina
Ajax Amsterdam
Dès 20:00
Match aller 4:1
Vs
FK Vojvodina
Composition des équipes
Statistiques
Matches et résultats
Info
Les derniers matches
Coup d’envoi
jeudi
30 juillet 2026 à 20:00
Stade
Amsterdam, Pays-Bas
Johan Cruijff Arena
Capacité
55'865
Partager
Source privilégiée
Comment ça marche
Vous avez trouvé une erreur?
Signalez-la
Articles les plus lus
Articles les plus lus