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AEK Larnaca
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Dès 18:30
Beitar Jerusalem FC
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AEK Larnaca
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Vs
Beitar Jerusalem FC
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Les derniers matches
Arbitre
Referee
Eric
Wattellier
France
Coup d’envoi
jeudi
23 juillet 2026 à 18:30
Stade
Larnaca, Chypre
AEK Arena
Capacité
8'000
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