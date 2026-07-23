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Conference League
Ligue Europa Conférence: AEK Larnaca - Beitar Jerusalem FC (23.07.2026)
AEK Larnaca
Dès 18:30
Beitar Jerusalem FC
AEK Larnaca
Dès 18:30
Vs
Beitar Jerusalem FC
Composition des équipes
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Arbitre
Eric
Wattellier
France
Coup d’envoi
jeudi
23 juillet 2026 à 18:30
Stade
Larnaca, Chypre
AEK Arena
Capacité
8'000
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