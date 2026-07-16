DE
FR
AC Virtus
AC Virtus
Dès 21:00
Dila Gori
Dila Gori
AC Virtus
AC Virtus
Dès 21:00
Match aller 1:3
Vs
Dila Gori
Dila Gori
Les derniers matches
Coup d’envoi
jeudi
16 juillet 2026 à 21:00
Stade
Serravalle, San Marin
Stade de Saint-Marin
Capacité
6'664
Articles les plus lus
    Articles les plus lus