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Conference League
Ligue Europa Conférence: AC Virtus - Dila Gori (16.07.2026)
AC Virtus
Dès 21:00
Dila Gori
AC Virtus
Dès 21:00
Match aller 1:3
Vs
Dila Gori
Composition des équipes
Statistiques
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Coup d’envoi
jeudi
16 juillet 2026 à 21:00
Stade
Serravalle, San Marin
Stade de Saint-Marin
Capacité
6'664
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