L’Ajax Amsterdam accueille Marc-André ter Stegen pour un prêt d’un an. Le gardien allemand, en quête de rédemption après des blessures, pourrait affronter le FC Sion lors des qualifications européennes.

Le FC Sion risque de se heurter à un mur en Conference League

Le FC Sion risque de se heurter à un mur en Conference League

Blick Sport

Le FC Sion pourrait bientôt retrouver sur sa route un gardien de renommée mondiale. Marc-André ter Stegen a officiellement rejoint l’Ajax Amsterdam sous la forme d’un prêt en provenance du FC Barcelone. Un renfort de taille pour le club néerlandais, qui pourrait devenir le prochain adversaire des Valaisans en Conference League en cas de qualification.

Le gardien allemand de 34 ans portera les couleurs de l’Ajax durant la saison à venir. Les deux clubs ont confirmé l’accord pour un prêt d’une année. Une nouvelle étape dans une période compliquée pour Marc-André ter Stegen, qui a perdu son statut de titulaire au FC Barcelone sous les ordres de Hansi Flick.

Relégué dans la hiérarchie au Barça, l’ancien portier du Borussia Mönchengladbach avait déjà cherché à retrouver du temps de jeu la saison dernière. Il avait ainsi été prêté à Gérone durant l’hiver, avec l’objectif de se relancer et de convaincre en vue de la Coupe du monde 2026 avec l’Allemagne.

Mais son aventure n’a pas tourné comme prévu. Après seulement deux rencontres avec Gérone, Marc-André ter Stegen s’est blessé à la cuisse. Une absence qui l’a privé de plusieurs mois de compétition et a anéanti ses espoirs de participer au Mondial.

Un obstacle de taille pour Sion

Toujours lié au FC Barcelone jusqu’en 2028, Marc-André ter Stegen va donc tenter de retrouver son meilleur niveau aux Pays-Bas. Et son arrivée à l’Ajax pourrait rapidement concerner le FC Sion. Les Valaisans doivent d’abord franchir l’obstacle du Noah FC en qualification de la Conference League. En cas de succès, ils pourraient retrouver l’Ajax Amsterdam sur leur chemin lors du prochain tour qualificatif.