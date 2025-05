Le finale entre Chelsea et le Betis Séville a lieu ce mercredi soir à Wroclaw, en Pologne. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Chelsea et le Betis Séville se disputent mercredi (21h00) à Wroclaw le trophée de la modeste Ligue Conférence, avec un premier titre européen en ligne de mire pour les Espagnols.

Chelsea, de son côté, espère devenir la première équipe victorieuse des trois compétitions continentales de club, après avoir déjà gagné la Ligue des champions (2012 et 2021) et la Ligue Europa (2013 et 2019). «Jusqu'à présent, déjà 28 hooligans étrangers arrêtés suite à des bagarres sur la place du marché de Wroclaw», a indiqué le ministre polonais de l'Intérieur Tomasz Siemoniak sur le réseau X. La police a utilisé un canon à eau et des grenades assourdissantes.

«Aucune tolérance»

Selon le commissaire Wojciech Jablonski, porte-parole de la police de Wroclaw, «plusieurs centaines de policiers sont intervenus (...) pour rétablir l'ordre public et identifier les personnes qui ont enfreint la loi».

«Les policiers en tenue anti-émeute ont encerclé un bar occupé par des supporters de Chelsea», a constaté un journaliste de l'AFP sur place. Le Premier ministre polonais Donald Tusk a promis mercredi «zéro tolérance pour la violence dans nos rues».

Il a remercié la police pour ses «actions fermes contre les hooligans en maillots de Chelsea et du Betis à Wroclaw. Nous avertissons: si nécessaire, la police sera encore plus ferme aujourd'hui!», a prévenu Donald Tusk sur X.