Ces stars du Real Madrid sont visées par une enquête

Antonio Rüdiger figure parmi les joueurs visés.

AFP Agence France-Presse

L'UEFA, instance dirigeante du football européen, a annoncé jeudi l'ouverture d'une enquête à l'encontre de quatre joueurs du Real Madrid, dont Kylian Mbappé et Vinicius Junior, pour «comportement indécent» au Metropolitano lors du huitième de finale retour de la Ligue des champions contre l'Atlético Madrid.

Les deux attaquants vedettes du Real Madrid, ainsi que le défenseur Antonio Rüdiger et le milieu de terrain Dani Ceballos, risquent une potentielle sanction disciplinaire avant leur quart de finale aller de C1 contre Arsenal, le 8 avril prochain.

Selon la presse espagnole, les joueurs du Real Madrid sont accusés d'avoir provoqué et chambré les fans de l'Atletico en célébrant leur qualification acquise aux tirs au but. Contactés par l'AFP, l'UEFA et le Real Madrid n'ont pas apporté plus de détails dans l'immédiat.