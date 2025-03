L'ancien joueur des Bleus a joué pour la Juventus de 2001 à 2006. Photo: AFP

Igor Tudor, le nouvel entraîneur de la Juventus, a partagé une anecdote amusante concernant Lilian et Khéphren Thuram lors de sa présentation officielle ce jeudi, rapporte RMC Sport.

L’ancien défenseur international français Lilian Thuram, a apparemment donné carte blanche à l’entraîneur pour que son fils Khéphren, récemment recruté par le club turinois, file droit.

«Hier, j’ai parlé à Lilian Thuram au téléphone et il m’a dit: «Si mon fils Khéphren fait quelque chose de mal, tu peux le gifler», a révélé Igor Tudor avec un large sourire. La légende des Bleus Lilian Thuram a joué pour la Juventus de 2001 à 2006. Ce n’est pas la première fois que l’ancien joueur se rappelle au bon souvenir de l’institution piémontaise. RMC Sport rappelle qu’il avait déjà gentiment réprimandé son autre fils, Marcus, pour avoir chambré la Juventus lors des célébrations du titre de l’Inter Milan.

Une équipe «forte et jeune»

Khéphren Thuram, milieu de terrain de 24 ans, a rejoint la Juventus cet été en provenance de l’OGC Nice pour environ 20 millions d’euros. Bien qu’il ne soit pas encore un titulaire indiscutable, il a déjà disputé 39 matches toutes compétitions confondues cette saison. Tudor semble également enthousiaste à l’idée de travailler avec un autre international français, Randal Kolo Muani. L’attaquant, qui connaît un regain de forme depuis son arrivée en Italie, a déjà inscrit cinq buts en huit matches de Serie A.

Le technicien croate a par ailleurs exprimé son impatience de pouvoir aligner un duo offensif composé de Dusan Vlahovic et Kolo Muani. «Vlahovic est un joueur très fort. Je suis heureux de l’entraîner», a déclaré le coach. «Lui et Kolo Muani peuvent aussi jouer ensemble, on peut tout faire. Je suis heureux, j’ai trouvé l’équipe forte et jeune. C’est stimulant quand il y a de la jeunesse, c’est une belle chose.»

Igor Tudor aura la lourde tâche de redresser la barre et de ramener le club au sommet du football italien, la Vieille Dame figurant pour le moment à une décevante 5e place en Serie A.