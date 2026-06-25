La Russie participera pour la première fois depuis 2022 à une compétition FIFA, un tournoi M15 en Azerbaïdjan. «Un pas important» pour le ministre russe des Sports.

AFP Agence France-Presse

Plus de quatre ans après le début de l'invasion russe de l'Ukraine, la Russie va être autorisée pour la première fois à faire son retour dans une compétition organisée par la FIFA. Il s'agit d'un tournoi M15.

L'instance du foot mondial a annoncé jeudi que le nouveau Festival U-15, qui se déroulera en Azerbaïdjan du 22 au 31 octobre prochain, sera ouvert à «toutes les associations membres de la FIFA». Or si les sélections russes et ses clubs sont privés de compétitions internationales depuis 2022, par décision commune – et rarissime – de la FIFA et de l'UEFA, la fédération russe n'a en revanche jamais été suspendue.

L'information a été confirmée par un porte-parole de l'instance à l'AFP, sans évoquer directement une participation de la Russie, indiquant que le format de la compétition et le détail des participants seront précisés plus tard.

Cette décision est «un pas important vers le retour des équipes russes dans le sport international», a salué dans un communiqué sur ses réseaux sociaux le ministre russe des Sports Mikhaïl Degtiariov, espérant «un premier pas vers un retour complet» des équipes et sélections russes dans les compétitions internationales.