Des dizaines de personnes ont été blessées samedi soir au Volksparkstadion de Hambourg. Une se situe «entre la vie et la mort» selon les pompiers, lors des célébrations de la remontée du HSV en Bundesliga.

Scène de liesse à Hambourg mais de nombreux blessés Photo: Christopher Neundorf

ATS Agence télégraphique suisse

Samedi soir, sur les coups de 22h20, Hambourg a assuré sa remontée dans l'élite du football allemand grâce à sa victoire contre Ulm (6-1) à domicile dans son Volksparkstadion, avec 56'500 spectateurs.

«Après le coup de sifflet final du match, les supporters de football ont envahi le terrain. A la suite de cela, certains supporters ont été blessés», ont expliqué les pompiers de Hambourg dans un communiqué dimanche matin. Environ 65 forces des services de secours et des pompiers de la ville ont été mobilisées. «Depuis, 44 personnes ont reçu des soins médicaux. Cinq personnes ont été légèrement blessées, 19 gravement blessées et une personne entre la vie et la mort», détaille le communiqué.

Le HSV était descendu en 2e division pour la première fois de son histoire en 2018 et est parvenu à revenir en Bundesliga à sa septième tentative.