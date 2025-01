Il y a 20 ans, l'affaire Robert Hoyzer ébranlait le football

L'un des plus grands scandales du football allemand. En 2004, Robert Hoyzer a sifflé le match entre Paderborn et Hambourg. Photo: freshfocus

Daniel Leu

Raphael Wicky a vécu beaucoup de choses au cours de sa carrière, mais ce qui s'est passé le 21 août 2004, il ne l'oubliera jamais de sa vie. «Nous avons déjà remarqué sur le terrain que quelque chose n'était pas propre, mais personne ne voulait l'entendre», a-t-il expliqué à plusieurs reprises au cours des deux dernières décennies.

Que voulait dire Raphael Wicky? À l'époque, le premier tour de la Coupe d'Allemagne avait lieu à l'extérieur, lorsque le Hambourg du Suisse affrontait Paderborn. Robert Hoyzer, l'arbitre talentueux de 25 ans de l'époque, a d'abord sifflé un penalty controversé pour l'outsider, puis il a exclu l'attaquant du HSV Emile Mpenza pour avoir prétendument insulté l'arbitre, et pour finir, il y a eu un autre penalty discutable pour Paderborn. La sensation était parfaite, mais quelques jours plus tard, plus personne ne parlait de ce match.

Jusqu'au 22 janvier 2005. Ce samedi soir, il y a 20 ans, une première dépêche d'agence est publiée: «L'arbitre allemand Robert Hoyzer aurait apparemment tenté de manipuler des matches qu'il a dirigés, notamment lors du match de Coupe Paderborn - Hambourg SV. Le Berlinois de 25 ans aurait ainsi voulu réaliser des gains financiers grâce à des paris sportifs.»

Robert Hoyzer est aussi la victime

C'est le début d'un des plus grands scandales d'arbitrage que le football ait jamais connu. Dans les jours qui suivent, de plus en plus de détails effrayants sont révélés. Soudain, il s'agit de bien plus que de ce seul match. Il s'agit de sommes importantes, de la mafia des paris, de personnages douteux et de la manipulation systématique des matches de football.

Le 8 février 2005, Robert Hoyzer apparaît dans l'émission «Johannes B. Kerner». Accompagné d'un mélange de sifflets et d'applaudissements, il monte sur scène. Là, il explique avec repentir ce qui ne peut être expliqué. Le battage médiatique est gigantesque à cette époque, plusieurs dizaines de photographes sont présents dans le studio de télévision. Des flashes sans fin. Des gros titres pour des gros titres.

Déjà à l'époque, il est clair que Robert Hoyzer n'est pas seulement un coupable, mais aussi une victime. Pour quelques milliers d'euros et un téléviseur à écran plasma, il a tout mis en jeu.

Quelques jours plus tard seulement, l'officiel se retrouve en détention provisoire. En novembre 2005, il est finalement condamné par le tribunal régional de Berlin à une peine de deux ans et cinq mois de prison pour complicité d'escroquerie. Après avoir purgé la moitié de sa peine, Robert Hoyzer est remis en liberté en juillet 2008.

Une continuité dans le football

Dans sa nouvelle vie, Robert Hoyzer reste fidèle au football. D'abord comme joueur du club berlinois SSC Teutonia, puis comme fonctionnaire du Berliner Athletik Klub et du Viktoria Berlin. Aujourd'hui, selon son profil Linkedin, il travaille pour la plateforme de comparaison de prix sur Internet Idealo en tant que Head of Enterprise Business.

À noter que si à l'époque le match entre Paderborn et Hambourg était un duel inégal, du type David contre Goliath, ils se rencontrent depuis longtemps d'égal à égal en 2e Bundesliga. Leur prochaine rencontre aura lieu le 2 mars. Un match dont on ne parlera pas encore dans 20 ans.