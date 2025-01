Murat Yakin ne veut pas un, mais deux nouveaux assistants

Si tout se passe comme prévu, le staff d'entraîneurs sera sensiblement différent lors du prochain rassemblement de la Nati. Photo: TOTO MARTI

Tobias Wedermann

Nouvelle année, nouvel entraîneur adjoint. Comme il y a un an déjà, le sélectionneur de l'équipe nationale Murat Yakin définit actuellement les lignes directrices ainsi que les objectifs pour les prochains mois. Pendant les fêtes, le quinquagénaire a rédigé un document stratégique en ce sens. Et comme il y a douze mois, il est actuellement à la recherche d'un nouvel assistant, Giorgio Contini ayant été nommé entraîneur principal de Young Boys avant Noël.

Par rapport à l'année dernière, les plans de Murat Yakin ont toutefois changé sur un point: selon nos informations, il serait à la recherche de deux assistants. Il est très difficile de remplacer Giorgio Contini par un seul homme en raison du profil d'exigences: connaissances linguistiques polyvalentes, compétences tactiques, soutien pour la partie émotionnelle dans le vestiaire, lien et interlocuteur respecté auprès des joueurs et de l'entraîneur en chef. Les compétences doivent donc être réparties sur plusieurs épaules.

Une première réunion a déjà eu lieu à l'Association suisse de football. Après le retour de l'étranger du directeur des équipes nationales Pierluigi Tami, le profil d'exigences doit en outre être affiné et des candidats définis. Les premiers entretiens devraient avoir lieu dans le courant du mois de janvier afin de pouvoir présenter et installer idéalement les postes en vue du prochain rassemblement de la Nati, en mars.

Patrick Rahmen quasiment exclu

Le nom de l'ex-entraîneur de Young Boys Patrick Rahmen a souvent été évoqué ces derniers temps, à demi-mot. Mais selon nos informations, cette solution est pratiquement exclue – ce que suggèrent les nouveaux plans de Murat Yakin avec une double solution. L'attention devrait plutôt se porter sur des noms qui n'ont pas encore occupé le poste d'entraîneur en chef au plus haut niveau. Les candidats doivent pouvoir s'imaginer à ce poste au moins jusqu'à la Coupe du monde 2026 incluse et ne pas risquer d'être débauchés en cas de poste vacant en Super League.

Ces critères s'opposeraient également à quelqu'un comme Alex Frei, le meilleur buteur de l'histoire de la Suisse, qui a déjà travaillé comme entraîneur principal à Aarau, Winterthour et Bâle. Les noms de l'ex-capitaine de l'équipe nationale Stephan Lichtsteiner, actuellement entraîneur du FC Wettswil-Bonstetten en 1ère ligue, et de Davide Callà devraient en revanche très certainement être évoqués lors de ces entretiens. Il y a un an, Granit Xhaka avait déjà évoqué son prédécesseur en tant qu'adjoint de l'équipe nationale. Et Davide Callà était déjà à l'époque un candidat très chaud pour le poste d'entraîneur adjoint, mais il est finalement resté au FC Bâle, où il est entraîneur assistant dans le staff depuis l'été 2022.