La saison dernière, Servette a été éliminé des playoffs de la Conference League malgré sa victoire au match retour contre Chelsea. Photo: IMAGO/Sports Press Photo

Diego Buccino

Le Servette FC connaît désormais son potentiel adversaire pour le troisième tour de qualification de la Ligue des champions. Si les Genevois parviennent à éliminer le Viktoria Plzen (République tchèque) au deuxième tour – avec un match aller prévu mardi et le retour à domicile le mercredi 30 juillet – ils affronteront le vainqueur de la confrontation entre les Glasgow Rangers (Écosse) et le Panathinaïkos d’Athènes (Grèce).

Voie de la Ligue

Ce tirage au sort concerne la Voie de la Ligue, une section spécifique des qualifications à la Champions League, réservée aux clubs non champions dans leurs ligues respectives. Huit équipes y participent: cinq entrent directement au 3e tour et trois autres proviennent du 2e tour. Il y a quatre têtes de série et deux affiches par tour.

En cas de défaite contre Viktoria Plzen, Servette serait reversé en troisième tour de qualification de la Ligue Europa.

Tous les matchs du 3e tour pour la Voie de la ligue:

Brann Bergen (Norvège) ou Salzbourg (Autriche) – Bruges (Belgique)

Servette (Suisse) ou Viktoria Plzn (République tchèque) – Glasgow Rangers (Écosse) ou Panathinaikos Athènes (Grèce)

Nice (France) – Benfica Lisbonne (Portugal)

Feyenoord Rotterdam (Pays-Bas) – Fenerbahce Istanbul (Turquie)