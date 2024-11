Yann Sommer, meilleur gardien de l'histoire de la Champions League?

Yann Sommer a obtenu un nouveau blanchissage. Photo: Inter via Getty Images

Le titre semble trop aguicheur et pourtant… Il y a bel et bien une statistique avec laquelle Yann Sommer est le meilleur gardien de l'histoire de la Champions League. Et pas des moindres, quand on est portier. Il s'agit en effet du taux de blanchissage.

En gardant sa cage inviolée face à Arsenal mercredi soir (victoire 1-0), l'ancien dernier rempart de la Nati a décroché son huitième «clean sheet» en onze matches disputés dans la plus prestigieuse compétition européenne avec l'Inter. Le Bâlois a également effectué 39 arrêts sur cette période.

Ainsi, Yann Sommer possède un incroyable taux de blanchissage de 73% en Ligue des champions sous le maillot de l'Inter. Il s'agit là du meilleur score pour un gardien ayant évolué plus de dix matches sous les mêmes couleurs. Devant donc des Manuel Neuer (48% avec le Bayern Munich), Iker Casillas (31% avec le Real Madrid) ou Gianluigi Buffon (46% avec la Juventus).

Bien sûr, il faut préciser que ces trois légendes ont défendu bien plus souvent la cage de leur équipe en Champions League que Yann Sommer. Et que si l'on prend sur la totalité de sa carrière, le Bâlois obtient un chiffre de 24% de blanchissage dans la compétition, lui qui avait encaissé davantage de buts sous les couleurs de Bâle ou du Borussia Mönchengladbach.

Mais cela n'enlève rien au mérite de celui qui est né à Morges (VD). Cette saison, il n'a d'ailleurs toujours pas concédé le moindre but en Champions League.